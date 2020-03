Skoddeglitter: Kulturinnslag rett inn i stua

Kultur

«Skoddeglitter» heter arrangementet som skal vises live på Facebook fredag formiddag. Her vil folk få servert en halvtimes konsert med mye av det som det kulturelle Rauma har å by på, gjennom innslag som artistene har spilt inn i sin egen stue. Arrangementet er et samarbeid mellom Rauma Kulturskole og Anunatak, men den som vil fra Rauma har fått muligheten til å delta.