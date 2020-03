Vil bli flere: - Aldri for sent å bli aspirant i korpset

Det er ingen aldersgrense for å bli aspirant, så det er bare å bli med

Kultur

Skolekorpset og musikkforeningen presenterte kjente og kjære låter fra filmer som Harry Potter og Ildbegeret, Frost, Olsenbanden, James Bond: Skyfall, Vaiana og Spiderman, samt fra TV-serier som Game of Thrones og Sauen Shaun. Samtidig rullet klipp fra de ulike filmene over storskjermen.

– Vi må finne på morsomme ting som gjør det gøy og motiverende å spille i korps. For de fleste er jo 17. mai en stor motivasjon, men det er jo bare en gang i året! Da vi hadde idédugnad for å finne ut hva for noe morsomt vi skulle gjøre i år, så var det filmkonsert som stakk av med seieren, forklarte konferansier Raymond Isehaug.

Dirigent Tove Merete Bøe forteller at de har plukket ut musikken sammen:

– Det er utrolig mye flott filmmusikk som det er artig å spille. Vi har snakket sammen og valgt ut låter som vi hadde lyst til å ha med, forklarer hun.

Hun var godt fornøyd med søndagens konsert:

– Det har vært mye å øve inn – og vi har øvd både lenge og mye på dette. Her har korpset virkelig hatt noe å strekke seg etter. Det har vært supert for oss å ha med musikkforeningen, og vi har sett stor framgang hos de unge musikerne, sier hun.

Vil bli flere

Denne uka skal korpset ut å spille skolekonserter for kommunens barneskoleelever, og onsdag og torsdag blir det instrumentprøving på Åndalsnes og i Isfjorden.

– Vi trenger stadig påfyll av nye medlemmer, og vi skulle gjerne hatt flere aspiranter. Det er litt tynt i rekkene, sier Isehaug, og legger til at det aldri er for sent:

– Korpset har hatt flere voksne aspiranter de siste årene. Det er ingen aldersgrense for å bli aspirant, så det er bare å bli med, oppfordrer han.