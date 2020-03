Ny analyse: – Fjellfestivalen gir ein årleg ringverknad på 6,1 millionar kroner for regionen

Kultur

Ein ny ringverknadsanalyse viser at Teatret Vårt, Moldejazz, Bjørnsonfestivalen, RaumaRock, Norsk fjellfestival, Terminalen Byscene, Høstscena, Fjord Cadenza-festivalen og Parken kulturhus har store økonomiske gevinstar for regionen.

Det skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding. Analysen blir presentert for Kultur-, næring- og folkehelseutvalet tysdag.

Nær alle institusjonane og festivalane i analysen får økonomisk støtte frå fylkeskommunen.

– Analysen viser at tildelingane våre både bidrar til eit fundament for dei ulike kunst og kulturaktørane og skaper gode økonomiske ringverknader for andre verksemder i lokalmiljøa. Han viser også at kulturaktørane er sterke drivarar i samfunnsutviklinga, fordi dei fremmer eit stort lokalt engasjement og stor frivillig innsats, seier kulturdirektør Heidi Iren Wedlog Olsen i pressemeldinga.

Analysen viser blant anna at Fjellfestivalen kan vise til dei høgaste ringverknadane i forhold til omsetning, noko som kan skuldast ein høg del tilreisande under festivalen. 73 prosent av Norsk fjellfestival sine innkjøp blir gjort lokalt. 52 prosent av inntektene kjem frå utanfor regionen, og den årlege ringverknaden er 6,1 millionar kroner i 2018.

For RaumaRock har dei regna ut at den totale ringverknaden er på 2,8 millioner kroner.

Heile rapporten kan du sjå her.

- Ikke berre viktige kulturberarar i seg sjølve

Det er Samfunnsøkonomisk analyse, Kunnskapsverket og Østlandsforskning som har gjennomført analysen på oppdrag frå fylkeskommunen.

– Analysane peiker på at desse kulturaktørane ikkje berre er viktige kulturberarar i seg sjølve, men dei har ein viktig funksjon som bedrifter i regionen og kommunane der dei er lokalisert. Ved å anerkjenne og bygge infrastruktur rundt desse, bidrar vi til vekst og utvikling både for kulturaktørane og i fylket. Samtidig bør vi først og fremst vurdere og verdsette tilboda desse gir oss ut frå dei kulturelle verdiane dei bidrar med.