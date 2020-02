Terningkast 6 på TV

Kultur

Når Frida Ånnevik kommer til Åndalsnes førstkommende onsdag er det trolig med en stor porsjon sjøltillit etter stor suksess i serien «Hver gang vi møtes» i på TV 2. Her har hun høstet toppkarakterer for sine tolkninger av de andre artistenes sanger og andre artistkolleger har fått toppkarakterer for å framføre noen av Fridas sanger.