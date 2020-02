Kultur

– Det er utrolig trist og enhver kirkeverges verste mareritt. Kirker er ofte et signalbygg i landskapet og et bygg folk har et forhold til. Vi ser at det gjør et stort inntrykk på folk når kirker brenner. Det viser hva et kirkebygg betyr for folk flest, sier Landre, som alle oss andre, våknet opp til nyhetene om kirkebrannen i Dovre kommune torsdag morgen. Brannen som førte til totalskadd kirkerom i den vel 80 år gamle kirken.