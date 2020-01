Lagar familieførestelling med Odd Nordstoga

Kultur

Vaffelhjarte er blitt teater og blir vist av Riksteatret på Rauma Kulturhus 14. februar.

Fredagen veka før arrangerer Christelfondet eit møte mellom forfattar Maria Parr, som mellom anna har skrive boka Vaffelhjarte, og musikaren Odd Nordstoga, som har skrive musikken til TV-serien Vaffelhjarte.

– Vi lagar ei familieførestelling i Rauma folkebibliotek. Her vil Maria ta oss med inn i historiene i boka, fortelje om arbeidet sitt som forfattar og ho vil lese. Odd Nordstoga vil ta barn og vaksne med på song. Han vil mellom anna synge «Ein farfar i livet» og fortelje om livet som musikar og tekstforfattar. Samtalen med dei to blir leia av Filip Eidsvåg, skriv Stein Siem i Christelfondet i ei pressemelding.

Han kan også lokke med skulebandet frå Åfarnes skule, som vil synge songar av Odd Nordstoga og kanskje også imponere komponisten.

– Vi lagar ei familieførestelling for barn, foreldre og gjerne besteforeldre. Grand Hotel vil sørge for pizzabuffet i passe tid for arrangementet i biblioteket, skriv Siem.

Same kvelden skal Odd Nordstoga ha sin eigen konsert i Kulturhuset.