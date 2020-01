Ny filminnspilling kan være på veg til Rauma

Kultur

Det melder TV2. Det er Truenorth Norway, som blant annet sørga for at «Black Widow» og «James Bond» kom til fylket i fjor, som har søkt om penger fra insentivordningen til Norsk Filminstitutt til et prosjekt med kodenavnet «Libra».

– Takk, Rauma. Vi kommer garantert tilbake – Vi kommer garantert tilbake. Det er potensial i kommunen med mer filming, sier Per-Henry Borch i Truenorth Norway.

– Vi vet ikke hva det blir til. Dette er lange prosesser, og vi håper på svar om tre-fire uker, sier linjeprodusent Per Henry Borch i Truenorth Norway til TV2.

Hollywood inntok Rauma torsdag morgon Mange forsøker å få eit glimt av Scarlett Johansson.

TV2 skriver videre at selskapet i disse tider jobber med å kartlegge overnattingsmuligheter i Rauma i forbindelse med en mulig stor filminnspilling. Det er ikke kjent hvilken film det skal dreie seg om.