«Vi må satse på kultur. Det styrker oss og utvikler vår sosiale intelligens»

Kultur

Anniken Solli-Mork (41) er nesten over alt der du hører lyden av musikk. Nå er hun der igjen som initiativstaker til nok en julekonsert med ulike musikere fra Nordsida, i Holm kyrkje. Dagen er fredag den trettende. Eller rettere sagt kvelden. For det er musikk og førjulsstemning med lys inne og mørkt ute Anniken ser for seg. Hun vet hva hun vil ha og hva hun ønsker å få til. Hun gjorde nemlig det samme for tre år siden, da hun første gangen stod bak en stor nordsidekveld i Holm kirke.