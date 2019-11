Lanserte «Første mosebok»: – Bok to, tre og fire ligger allerede som kladd

Kultur

– En stund var jeg litt bekymra, siden været var så dårlig, men jeg er veldig fornøyd med oppmøtet, sier Monica Bredeli til Åndalsnes Avis.

Hun har nettopp hatt offisiell lansering på den nye barneboka si på Tindesenteret, og lest høyt fra boka for store og små inne i filmsalen. Her ble også bilder fra boka vist på storskjerm. Bredeli tror at den nye boka hennes vil hjelpe barn til å bli mer interessert i mose, og det man finner på bunnen i skogen.

– Barna på prøvelesningene mine ble veldig interessert i mose, iallefall. Det handler også om å spre naturglede, forteller Bredeli.

– Hvordan føles det å stå med den ferdige boka i hånda?

– Det vet jeg ikke, for å være helt ærlig. Jeg har ennå ikke kommet ut av mosebobla ennå. Allerede på søndag skal jeg ha lesestund i Måndalen, og flere steder etter det igjen. Hva jeg føler får jeg nok finne ut av senere, ler forfatteren.

Og flere mosebøker, det blir det.

– Jeg har allerede bok to, tre og fire liggende som kladd, og med hjelp fra norske biologer vil jeg nok få stoff til mange flere, sier Bredeli.