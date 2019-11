Værtegntyder Ivar Hol: – Blir vinter fra 24. januar

Kultur

Den tidligere profilerte Vegvesen-ingeniøren har i alle år interessert seg for vær og værtegn. Og værtegn var også temaet da Rauma historielag sist søndag lanserte sin nye Årbok for Rauma og inviterte Hol til Grand Hotell. Der delte han hemmeligheten, for han har samlet gamle værtegn som folk har brukt opp gjennom historien for å kunne se været an.