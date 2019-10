«Black Widow» er ferdig filmet

Kultur

Nyheten om at superheltfilmen nå endelig er ferdig filmet, kom da stuntkvinne Lucy-Jayne Murray postet et bilde av filmcrewet på Instagram der hun skrev at de endelig var ferdig.

– Da er Black Widow offisielt ferdig. Jeg elsker denne gjengen så høyt, hver eneste en av dere betyr alt for meg og jeg er takknemlig for å ha hatt denne opplevelsen sammen med dere. Tusen takk til alle sammen, skriver hun i innlegget (oversatt fra engelsk).

Ifølge comicbook.com har Murray tidligere også jobbet på storproduksjoner som «Wonder Woman» og «Game of Thrones».

Nettsiden skriver videre at flere av stjernene i filmen, deriblant David Harbour fra «Stranger Things» hos Netflix, hadde delt på sosiale medier at de var ferdige med deres individuelle scener. Nevnte Harbour var først, og var ferdig i slutten av september. Av andre kjente fjes som vil dukke opp i filmen er også Robert Downey Jr, som Tony Stark / Iron Man.

Da Hollywood kom til Rauma I flere dager har Rauma vært arena for to filminnspillinger og ett opptak til en realityserie.

«Black Widow» er den tjuefjerde filmen i «Marvel Cinematic Universe», og handlingen vil foregå etter det som skjedde i «Captain America: Civil War», men før «Avengers: Infinity War» og «Avengers: Endgame». Den vil følge superspionen Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) som må ta et oppgjør med fortiden sin. Flere scener i filmen har blitt spilt inn i Norge, blant annet på Åndalsnes og Sæbø på Sunnmøre. Filmen er ventet å ha premiere i USA den 1. mai, 2020.

Leder lørdag 22. juni 2019: Medieomtale er gull verdt for reiselivet i Rauma "Reiselivet i Rauma kunne ikke fått en bedre gavepakke."