Se de første klippene av «Game of Thrones»-stjerna på Trollstigen

Kultur

I fjor ble det rettet stor oppmerksomhet til at den danske «Game of Thrones»-stjerna Nikolaj Coster-Waldau var på Åndalsnes i forbindelse med en filminnspilling. Filmen det her var snakk om er den dansk-norske dramafilmen «Selvmordsturisten», som blant annet har blitt spilt inn på Trollstigen.

Nå har den første traileren til filmen blitt sluppet, og du kan se den i vinduet under.

«Selvmordsturisten» handler om forsikringsagenten Max (Coster-Waldau), som er midt i en eksistensiell krise. Under oppklaringen av en vanskelig sak om en gift manns forsvinning, kommer han på sporet av det hemmelige Aurora Hotel som han sjekker inn på. Hotellet er et enestående, avsidesliggende luksushotell, som spesialiserer seg på selvmord. Hans etterforskning avslører en foruroligende sannhet, som får Max til å sette spørsmålstegn ved selve livet, døden og hans egen forståelse av virkeligheten.»

Filmen vil ha kinopremiere den 21. november.