Spiller to konserter på Sødahlhuset: Utsolgt med en gang

Kultur

– Vi selger bare 75 billetter hver kveld, men vi gjør dette fordi vi ønsker at Sødahlhuset skal være et tilbud for flest mulig. Denne gangen har vi altså en intimkonsert med en artist som både er stor i Norge og som gjerne spiller både på tv og på større scener enn her hos oss, sier daglig leder ved Sødahlhuset, Rannveig Nyheim. Hun legger til at den første konserten ble utsolgt med en gang og at den andre ble utsolgt etter kort tid.