Skal synge på, om og til fjellet

Kultur

Et fjellfestivalprogram spikres sammen av forskjellige deler, noen av dem med litt mer tilfeldigheter enn andre. En av årets mange programposter, intimkonsert med Svein Gunnar Rydjord, var opprinnelig en gevinst i en auksjon under høstens tv-aksjon. Designbyrået Anunatak vant budrunden for 2000 kroner.