Laget sang og video om Veslemannen

Kultur

"Det står en mann på et fjell et sted. Han ville ikke komme ned."

Slik starter låta "Mannen", som bandet Nafarr nylig har publisert på You Tube.

Vi har snakka med bassist Arne Brenden, og spør hvorfor de har blitt inspirert til å lage en sang om Mannen.

- Nå er det ikke jeg som har skrevet den, men jeg har laga videoen. Det var vel bare at det er ei historie som har gått og gjentar seg over flere år. Jeg regner med at det blitt litt slitasje på folk som bor der som har vært med på en evig runde med evakuering, flytte tilbake og evakuering på nytt. Det blir liksom aldri slutt, sier Brenden.

Og han bekrefter at de har fulgt med Mannen.

- Ja, det er umulig å unngå. Det er jo på Dagsrevyen en gang i måneden med meldinger fra NVE, så går det noe uker, og så er det på'n igjen.

Bandmedlemmene i Nafarr er bosatt i Sør-Odal og Nord-Odal i Hedmark. De spiller folkrock. Ingen av dem har noen slags tilknytning til Mannen og Rauma.

Sangen "Mannen" er for et par år siden skrevet av Stian Mangseth, men først nå hentet fram i lyset og ut på You Tube.