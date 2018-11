Nå er påmeldingen åpnet

Kultur

Rauma kulturhus opplyser at nå er påmeldingen til neste års UKM åpnet.

UKM står for «Ung kultur møtes», og neste år arrangeres samlingen på kulturhuset 9. februar.

– I 2018 hadde vi 107 deltakere og 36 innslag. Vi håper at mange har lyst til å delta neste år også, sier arrangementsansvarlig ved Rauma kulturhus, Grethe Rødseth.

UKM er en møteplass for ungdom og kultur. Her kan deltakerne vise frem det de brenner for, eller hjelpe andre å bli sett. Alle kulturelle uttrykk velkomne, enten det er sang, fotokunst, cosplay eller moderne dans. Her kan du se bildene fra fjorårets show.