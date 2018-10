Riksteateret tilbake med ny forestilling

Kultur

Riksteateret besøker Rauma flere ganger i året, og på onsdag vises forestillingen «Stein i lomma», som er basert på den internasjonale teatersuksessen «Stones in His Pockets». Forestillingen hadde premiere i Oslo 20. september.

Det er Erik Poppe som har regien, og publikum meter Hallvard Holmen og Øystein Martinsen i 15 ulike roller i et og samme teaterstykke.

– Dette er et veldig varmt og fint stykke. Det er gjenkjennbart og folkelig, sier Hallvard Holmen, kjent for det store publikum som Roy i NRKs serie «Himmelblå». Øystein Martinsen er også et kjent TV-fjes. Han spilte Kark i NRKs serie «Vikingane».

Teatersuksessen «Stones in His Pockets» av Marie Jones startet som pubteater i Irland, og siden har det gått for fulle hus i Londons West End og på scener over hele verden. Med den norske tittelen «Stein i lomma» har Riksteatret flyttet handlingen fra irsk landsbygd til et lite «Himmelblå-sted» i Norge.

– "Stein i lomma" er en historie om at det å drømme er avgjørende. Det har jeg trukket fram i flere av filmene mine også. At det er viktigere å ha noe å tro på, uansett hva, enn å ikke tro i det hele tatt. Å drømme om noe du ennå ikke har oppnådd kan gi deg ny retning i livet. Så gi deg selv tid og tillat deg å drømme. Det er dét dette stykket handler om, sier regissør Erik Poppe.

Forestillingen spilles på 45 forskjellige steder i Norge, og har fått gode kritikker - blant annet et terningkast fem fra Aftenposten.