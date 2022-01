Kommunen deler ut gratis selvtester

New Articles

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Rauma kommune melder via nettsiden at de gir ut gratis selvtester for dem som er nærkontakt til en smitta eller har symptomer på korona.

Om du ikke oppfyller kriteriene til å få en selvtest fra kommunen, må du selv kjøpe testen. Disse kan kjøpes på apotek, dagligaverebutikker, bensinstasjoner og lignende.

Henting av selvtester

Du kan hente selvtester på Servicetorget på Rauma rådhus, mandag-fredag klokken 10.00-14.00.

Fra og med 27. januar kan du også hente selvtester på biblioteket på Rauma kulturhus på følgende tidspunkt:

Mandag: 12.00-17.00

Tirsdag: 12.00-15.00

Onsdag: 12.00-17.00

Torsdag: 12.00-15.00

Lørdag: 12.00-15.00

Tilbudet vil vare så lenge behovet er til stede.

Kommunen oppfordrer personer som har symptomer om å få noen andre til å hente tester.

Positiv test

En selvtest er en hurtigtest, som man tar på seg selv. Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smitta, kan du regne med at det er riktig, skriver kommunen.

Tester du positivt, må du isolere deg og varsle nærkontakter. Det oppfordres til at du også registrerer smitten og informasjon om nærkontakter i registreringssystemet på kommunens koronasider.

– Det gjør oss i stand til å følge med på situasjonen og ha kontroll over koronasmitten. I tillegg sendes da disse opplysningene til et sentralt register, fortalte kommuneoverlege Jon Sverre Aursand til Åndalsnes Avis onsdag.

PCR-test

Personer som har fått oppfriskningsdose eller som har fått to vaksinedoser, og har hatt korona i løpet av de siste tre månedene, skal ikke ta bekreftende PCR-test.

– Vi har avviklet funksjonen om å ha en egen sykepleier som utfører PCR-tester. De fleste tilfellene nå dekkes ved å ta en hurtigtest selv, og følge rådene gitt av sentrale myndigheter til enhver tid. Dette krever at folk må følge med på kommunens nettsider eller på helsenorge.no. Endringer fra sentralt hold kan skje fortløpende, fortalte Aursand onsdag.

Bekreftende PCR-test kan brukes av følgende personer:

Personer med sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte

barn og ungdom mellom 0-16 år

Uvaksinerte og delvaksinerte personer uten oppfriskningsdose som har behov for koronasertifikat.