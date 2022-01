Hva er en god debatt?

New Articles

Svar til Rauma Høyres innlegg den 13.01.22

Høyre mener kanskje at jeg som ordfører burde avslått forespørsel om hjemmeintervju fra lokalavisa ved utgangen av året. Latt være å svare på spørsmålene Åndalsnes Avis ønsket å stille, eller på annen måte forsøke å styre vinklinga i intervjuet. Pressen må etter mitt syn få operere fritt og uavhengig, og stille kritiske spørsmål der de finner det naturlig. I mi rolle er det naturlig å svare på det jeg blir spurt om, og stille opp etter beste evne.

I det jeg betrakter som et portrettintervju med tilbakeblikk på 2021, var det kanskje ikke så rart at avisas spørsmål var av en annen karakter, enn i en sak hvor kommunedirektøren ble bedt om sine betraktninger rundt gjennomføring av politikernes nylig vedtatte årsbudsjett?

Før økonomiplan og budsjett ble vedtatt, la administrasjonen forslaget ut til høring for folket. Jeg orienterte Ungdomsrådet om forslaget og inviterte til innspill, og sammen hadde kommunedirektøren og jeg folkemøter både på Sørsida, i sentrum, og på Nordsida av kommunen. På Åfarnes møtte det opp mer enn 50 engasjerte innbyggere, med viktige innspill.

Jeg deler ikke oppfatninga av at engasjementet blant innbyggerne er lavere enn før, selv om det økonomiske handlingsrommet er marginalt, og at den vedvarende koronapandemien trolig også tar opp både fokus og kapasitet.

Det er kommunedirektørens jobb å foreslå budsjett og økonomiplan, og politikernes jobb å gjøre vedtak, med de endringer de ønsker. I vedtaket kommer flertallet i kommunestyrets prioriteringer tydelig fram, og elementer fra de ulike partiprogrammene bør være lett gjenkjennelige.

Det er flott og naturlig at Høyre er fornøyde med egen politikk, og i mine øyne virker samtlige parti tydelige på sin politikk og hvilke prioriteringer de ønsker. Uavhengig av hvilke parti som får flertall for sine gode forslag, innebærer ordførerrollen å jobbe for å realisere vedtatte prosjekter på en god måte. Et eksempel på det er arbeidet med Romsdalsgondolen.

De største utfordringene til kommunen nå handler først og fremst om økonomi, at driftsnivået i kommunen har vært for høyt over flere år, og at befolkningssammensetningen gjør at vi må omstille tjenestene våre. Derfor har det de siste to åra vært vedtatt og gjort krevende endringer.

Debattarenaene er mange i våre dager, og politiske møter er åpne for alle. Sakene må være godt opplyste, lett forståelige og tilgjengelige, slik at innbyggerne og de folkevalgte har et godt grunnlag for debatt. Å lytte til gode forslag og forsøke å forene mange ulike interesser er noe jeg er opptatt av, i tillegg til å lede møter på en ryddig måte, og påse at vedtakene blir fulgt opp.

Dersom vi sammenligner resultatene angående demokrati fra Borgerundersøkelsen i 2017 og 2021, ser vi at vi i Rauma har ei klar forbedring på samtlige punkter i undersøkelsen, selv om vi skal fortsette å jobbe videre med demokratiutvikling. (Borgerskåren for demokrati i Rauma lå i 2017 på 38, mens den hadde steget til 52 i 2021.)

Jeg vil avslutte med at jeg er svært skeptisk til Høyres enkle påstander om at det råder en taushet og manglende debatt i lokalsamfunnet.

Etter gode debatter kommer ofte de beste løsningene. En god debatt er som oftest saklig og faktabasert. Høyt konfliktnivå bør ikke være et mål eller en indikator på hva som er god debatt.