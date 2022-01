Flere smittetilfeller: Kommuneoverlegen oppfordrer til ekstra varsomhet

New Articles

– Nå har det vært en del smitte i Rauma i den siste tiden. Jeg oppfordrer derfor folk til å vise ekstra varsomhet nå. Har du symptomer som forkjølelse, hoste eller feber, så unngå tett kontakt med andre. Selv om du har en negativ hurtigtest, så oppfordrer jeg likevel til at du tar det rolig i helgen. I tillegg oppfordrer jeg folk til å bruke munnbind, sier kommuneoverlege Jon Sverre Aursand fredag formiddag.

En av de viktigste oppgavene er å holde god kontroll over hvor smitten kommer fra, og sørge for god kommunikasjon med de som er smittet. Aursand oppfordrer folk til å ha en lav terskel for å teste seg.

– Ikke unnlat å test deg hvis du får symptomer, vektlegger han.

Mulig økt press

Torsdag meldte kommunen om nye syv smittetilfeller. Totalt er det 168 registrert smitta i Rauma, og av disse er det 20 som ikke er friskmeldte.

– Vi vurderer nå fortløpende om vi må sette inn ekstra personell i helgen, for å utføre testing. I utgangspunktet har vi ikke lagt opp dette. Vi avventer i løpet av dagen, for å se an etterspørsel og pågang, forteller Aursand. Han legger til:

– Vi skal innrette oss, viser det seg at behovet er der, så vil vi tilby testing i helgen for å unngå et takras av testing til mandag. Da vil vi sette opp andre ressurser enn legevaktlegen, forteller Aursand.

God kontroll over smitten

– Når det gjelder smittesporing, så har vi god oversikt foreløpig. Mye av den smitten vi ser nå, er relatert til personer som har vært i utlandet eller har hatt besøk av personer fra utlandet. Noen få har vært i Kristiansund eller feiret nyttår hvor det er mye smitte.

Han påpeker at det er mye smitte i kommunene rundt oss, da spesielt i Ålesund og Kristiansund.

– Vi anbefalte å avvente rundeskirenn i Isfjorden, og vi har også anbefalt Møteplassen på Helsehuset å avvente med samlinger. Slike større sammenkomster bør unngås i en periode framover nå.

Danmark: forsker tror alle vil smittes

Ifølge Tv2.no har den danske forskeren Lone Simonsen ved Roskilde Universitet, uttalt at hun tror alle i Danmark vil bli smittet, og at pandemien er over til våren.

– Min vurdering er at smitten har nok kommet mye lenger i Danmark og er slik sett litt mer ute av kontroll enn her i Norge. Men det er litt annerledes for oss, vi bor mye mer spredt og har større mulighet til å klare å dempe smitten. Det verste scenariet i Norge er at kommunale og statlige funksjoner skal bryte sammen, hvor det ikke er nok folk på jobb i kritiske stillinger eller at sykehusene blir rent ned med innleggelser i løpet av veldig kort tid, forteller Aursand. Han legger til:

– I Danmark er det 3-4 ganger så mange som smittes enn i Norge. Her ligger det også en forskjell i at danske myndigheter har overlatt mye mer av ansvaret til befolkningen.

Han påpeker at i Norge har vi et system hvor helsearbeidere og myndigheter tar avgjørelser og ansvar i større grad.

– Hvis du tester positivt i Danmark, får du en melding om dette med henvisning til at du selv må finne ut av regelverket og handle deretter. I Norge legger vi i større grad opp til at helseaktører er tettere på hver enkelt, og sørger for rådgivning om for eksempel isolasjon og karantene. Det er mange som er frustrert over hvor vanskelig det kan være å forstå til enhver tid de gjeldende reglene.

Boosterdose

Aursand oppfordrer igjen til at folk vaksinerer seg.

– Til sammen er det nok rundt 2300 innbyggere i Rauma som har tatt tredje boosterdose. Det er noen som har tatt første dose nå, og det er fint.

Av de som er registrert smittet, er litt over halvparten uvaksinerte.

– Det er verdt å minne om at det er 21 ganger større risiko for å bli lagt inn på sykehus dersom du er uvaksinert kontra å være vaksinert, avslutter Aursand.