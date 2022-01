– Foreløpig 50 cruiseanløp i vente

New Articles

Siden landet stengte ned i mars 2020, har det vært få cruisebåter å se på våre fjorder. Åndalsnes havn rakk å få to vinteranløp i februar og mars 2020, før cruisetrafikken stoppet helt opp på grunn av pandemien.

I 2021 var det kun ett anløp på Tindekaia på Åndalsnes; 28. august av skipet Amera, med kun få passasjerer om bord.

I år ser cruiselisten atskillig mer lystelig ut og trafikken begynner å nærme seg normalen. Men dette er noe som kan forandre seg fort, ifølge markedsansvarlig i Molde og Romsdal Havn IKS , Jorid Søvik.

– Det er forventet maksimalt 126 tusen passasjerer, men vi regner ikke med at skipene er fulle. Det har endret seg mye den siste tida og vi har mistet seks anløp bare de siste dagene. Derfor er det vanskelig å spå om hvordan listen vil bli til slutt, men vi ser for oss at 70 prosent av anløpene vil gå som planlagt, sier hun.

– Hvem er det som har planer om å besøke oss i år?

– Det er et bredt utvalg av rederier, men lite norske. Det er kun Viking som seiler under norsk flagg, og de kommer ikke til oss. Hurtigruten Cruise har noen få anløp, men ingen av disse har norske passasjerer om bord. De fleste som besøker oss i år, er tyske og engelske, forteller hun.

Hun forteller at flere rederier også bytter om på fartøyene sine og seiler med mindre skip enn opprinnelig planlagt.

– Så her er mye uklart. Tiden vil vise hvordan årets cruisesommer blir, avslutter Søvik.