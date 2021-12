Restaurantansatte fikk årets julegave fra sjefen

New Articles

Eggen restaurant hadde i likhet med en nesten samlet restaurantnæring sendt ut permitteringsvarsel da regjeringen stanset all alkoholservering på grunn av koronaøkningen. Men etter heftige protester fra næringa kom det justeringer i kompensasjonsordningen, noe som gjorde at mange serveringsbedrifter snudde på hælen.

- Den siste justeringen fra regjeringen er heller ikke ideell, men vi har kommet til at den er god nok til at vi skal klare å holde folk i jobb. Vi kommer fortsatt til å tape penger som følge av at praktisk talt hele markedet falt sammen nærmest over natta, forklarer daglig leder ved Eggen restaurant, Per Espen Thorgersen.

- Vi har en flott gjeng som arbeider på Nesaksla, og det har vært så viktig å ta vare på dem at vi velger å ta de kostnadene som det innebærer å holde dem i arbeid. Det å kunne sende dem inn i jula og la dem vite at de beholder jobben og tryggheten har veid veldig tungt, fortsetter restaurantsjefen.

- For min del var dette absolutt årets julegave. Min aller første tanke da jeg fikk beskjed om at permitteringsvarselet var trukket tilbake var en stor glede. Nå kan vi håpe på at vi kanskje kommer igang igjen med å ta i mot i hvert fall små grupper og konferranser oppe på Eggen over nyttår, sier Kim Erik Langnes.

Han har tittelen hovmester i restauranten, som ligger 715 meter over havet med panoramautsikt utover fjord og fjell. Han skryter av den innsatsen som sjefene til han og de 14 andre ansatte.

- Vi ansatte har opplevd at både Per Espen Thorgersen og Pål Amundsen virkelig har stått på for å holde oss informert undervegs etter at permitteringsvarslene ble sendt ut i midten av desember. Nå får vi bare håpe at gamle og nye gjester komme tilbake når skjenkestoppen blir opphevet igjen, forhåpentligvis en gang etter 13. januar, sier Langnes.

Beskjeden fra regjeringen går på at serveringsbedrifter får dekket inntil 40 prosent dersom de mister 100 prosent av omsetningen, eller inntil 40.000 kroner i omsetningstilskudd per ansatt.

- Så mye får vi ikke utbetalt i praksis, men omsetningstilskuddet blir likevel stort nok til at vi fant det forsvarlig å trekke tilbake permitteringsvarslene, sier Thorgersen.

Det essensielle problemet for restaurantnæringa er bortfallet av alkoholservering.

- Halvparten av vår omsetning kommer fra alkoholsalget, og når det forsvinner helt finnes det ikke lenger grunnlag for videre drift.

- Mener du at dere kunne drevet restauranten videre på forsvarlig vis med tanke på smittefaren, også med alkoholservering?

- Ja, helt klart. Vi har alt på plass for å kunne følge smittervernforskriftene, også om våre gjester får servert et glass øl eller vin til maten. Man kunne for eksempel kreve at serveringen skulle stanse klokken 22. Vi driver tross alt ingen nattklubb, og det hadde vært mulig å finne en differensieringsordning, som gjorde det mulig for noen serveringsbedrifter å fortsatt holde åpent.

- Det er kanskje noen bedrifter som har tøyd grensene og skapt problemer for alle andre i bransjen?

- Jeg mener bestemt at restaurantnæringa er blant de proffeste og flinkeste til å følge smittervernforskriftene, så det er jeg ikke enig i.

Per Espen Thorgersen forteller at de ansatte ved Eggen nå skal bruke tida framover til å forberede sommeren, blant annet med tiltak for å heve kompetansen, forberede nye menyer, og ikke minst produsere matkasser som skal leveres ut til kunder fra et kjøkken i lokalene til Utrøna på Øran Vest.