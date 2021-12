Nå kan ny aldersgruppe bestille tredje dose.

New Articles

Kommunikasjonssjef Arnt Olav Herjehagen informerer om at Rauma kommune nå er godt i gang med å sette 3. vaksinedose på personer over 65 år.

- Alle fra 65 år og oppover skal nå enten ha fått 3. dose eller fått innkalling til dette. Nå er det åpnet for at de neste gruppene kan få sin 3. dose. Dette er personer mellom 45-64 år og de over 18 år med underliggende sykdommer. Disse gruppene må bestille time via legesenterets nettsider, forteller han til avisa.

Vaksineringen for disse gruppene vil starte opp i januar.

- Merk at tredje dose bør settes minimum fem måneder etter andre dose. Det anbefales å ta denne oppfriskingsdosen for å redusere risiko for alvorlig sykdom om man får korona, påpeker han.