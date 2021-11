Matti Bernitz-arrangement: Mandag er den riktige dagen

New Articles

– En feil har skjedd, kan hende vi har sendt inn feil informasjon, ringte og fortalte Stein Siem oss lørdag ettermiddag omkring lørdagsavisas annonse for det neste arrangementet i regi av Christelfondet. Tiden er altfor knapp for å korrigere til neste avis - så her kommer korrekt informasjon:



Det står oppgitt i dagens avis at det kommende arrangementet skjer tirsdag 22. november, men det korrekte er altså mandag 22. november klokken 19.00 på Rauma folkebibliotek, med gratis inngang. Da ankommer fotograf Matti Bernitz, som vil fortelle, vise bilder og film om hvordan 71 grader nord har klart å trollbinde seerne år etter år.