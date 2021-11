New Articles

Reiselivsnæringen ser ut til å ta seg opp igjen etter at koronautbruddet skapte den største krisen noensinne med tanke på inntektsgrunnlaget til arbeidstaker og virksomheter. Flere mistet sitt arbeid og etablerte bedrifter forsvant.

Nå må vi legge godt tilrette for næringen, så vi kommer i gang med å skape nye arbeidsplasser og sikre bedriftene utviklingsmuligheter og tiltak som gir økt omsetning. Vi som kommune bør være med på å etablere ulike former for kommunikasjonstilbud i vår region. Der vi samarbeider med næringsaktører og myndigheter.

Et tiltak i sommermånedene juni, juli og august kan være hurtigbåt mellom Åndalsnes, Vestnes og Molde. Der både lokalbefolkningen og tilreisende på en enkel måte kan reise mellom Romsdalsbyene.

Møre og Romsdal fylkeskommune, andre kommuner, organisasjoner og ulike bedrifter innenfor reiselivet kan være en naturlig samarbeidspartner for å få dette etablert til sesongen 2022.