Sykefravær i Helse og omsorg

Dette innlegget er basert på undertegnedes innlegg i kommunestyret 11.11, i forbindelse med behandling av sak 82 - tertialrapport.

Det var nok mange som ble bekymret for arbeidsforholdene til de ansatte i Helse og Omsorg etter ha lest om undersøkelsen til Norsk sykepleierforbund (ÅA 20.10) og innlegget til hovedtillitsvalgt Audhild Mølmen (ÅA 28.10). Jeg blir ekstra bekymra når tertialrapporten for 2. kvartal viser et sykefravær på skyhøye 15,9 % i Helse og Omsorgstjenesten. Dette er alt for høyt, og det har vært alt for høyt, altfor lenge. Nå må vi få det ned, helst i går!

De fleste har nok fanga opp at det har vært en del misnøye og opplevelse av dårlig arbeidsmiljø blant de ansatte i Helse og Omsorg. Dette står i kontrast til den virkeligheten som presenteres for oss politikere av administrasjonen. Rauma SV tok derfor kontakt med sykepleiernes hovedtillitsvalgt, for å få svar på hvordan de ansatte faktisk opplever egen arbeidshverdag. Vi fikk mange og utfyllende svar, fra både hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt.

Gjennomgående i svarene fra tillitsvalgte, er at de ansatte opplever at de ikke blir sett og hørt av sine ledere. De beskriver en uforutsigbar arbeidshverdag uten tilstrekkelig oppfølging og kommunikasjon. De opplever at de ikke informeres eller har muligheten til å medvirke i tilstrekkelig grad. De føler også at de ikke anerkjennes, i stor nok grad, for den jobben de gjør.

Jeg har selv akkurat fullført en studie på langtidssykemeldte med belastningslidelser, i forbindelse med et masterprosjekt. Et av funnene i min studie var anerkjennelse og kommunikasjon, som avgjørende faktorer for bedring av helsetilstand. Å oppleve at man har en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, hvor man anerkjennes for den jobben man gjør, hvor man involveres og informeres, hvor kommunikasjonen er god og man føler seg som en del av et positivt fellesskap, er helt avgjørende for at de ansatte skal trives og holde seg friske.

Å sørge for at disse faktorene er på plass, vil bidra til å gjøre det mer attraktivt å jobbe i denne tjenesten i fremtiden. Og ikke minst er det tiltak som ikke koster ei krone. Det krever kun bevisstgjøring og handling!

SP og SV fremmet derfor følgende tilleggsforslag i møtet:

1. Administrasjonen skal, i samarbeid med tillitsvalgte, utarbeide en plan for hvordan de vil bedre arbeidsmiljøet for de ansatte i Helse og Omsorg. Planen presenteres for kommunestyret i februarmøtet

2. I arbeidet med den videre omorganiseringen innen Helse og omsorg, skal administrasjonen fokusere på god kommunikasjon med- og medvirkning for, de ansatte i hele prosessen.

Forslaget ble vedtatt med 14 (SP,SV, KRF, U) mot 12 stemmer.

Forslaget ble kritisert av høyre for å bære preg av mistillit til administrasjonen. Det stemmer ikke. Vi har stor tillit til administrasjonen og den jobben de gjør. Vi har også veldig stor respekt for at det har vært ekstremt krevende med de store og nødvendige omstillingsprosessene som har vært, og som pågår, i helse og omsorgstjenesten. Helse og omsorgssjefen har stått stødig og saklig i stormen. Vi kan likevel ikke unnlate å lytte til de ansatte og ta deres subjektive opplevelser av egen arbeidshverdag på alvor.