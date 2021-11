New Articles

Etter en helg med litt åpen og mye stengt veg over Trollstigen, har nå fylkeskommunen med Roar Vikhagen i spissen, bestemt seg for at vegen forblir stengt hele denne uken.

– Jeg har selv vært der oppe i dag og det er is i svingene og fokksnø på fjellet, så vegen kan iallfall ikke åpnes med det første. Tiden har kanskje innhentet oss nå, sier Vikhagen, som beklager at han var så optimistisk i helgen.

– Vi prøvde, men det ble for vinterlig etter hvert. Det var iallfall noen som fikk seg en fin skitur på lørdag, før vegen stengte. sier han.

Han har ikke store forhåpninger om at Trollstigen blir åpnet igjen, men kommer det en lengre mildværsperiode, ser han ikke bort ifra det heller.

– Men værmeldingene ser jo ikke så lovende fremover. Vi holder stengt resten av uka og så får vi ta en ny vurdering neste uke, om vi har stengt for godt eller ikke, sier han.