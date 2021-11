New Articles

– Kort oppsummert handler min jobb rett og slett om å gi politikerne råd, og så er det dem som er sjefen og tar beslutningene. Jobben min er å sørge for at de får et så godt beslutningsgrunnlag som mulig når de skal gjøre sine vedtak. Politikerne i Rauma, har jeg veldig stor respekt for, for de har tatt veldig mange vanskelige beslutninger nå det siste året, forteller hun.



Hun legger til at hun føler seg kjempeheldig som har det hun beskriver som verdens mest spennende jobb.



– Det er en veldig meningsfull jobb, og det vi driver med i Rauma kommune har betydning for så mange. Vi har jo befatning med folk i Rauma fra vugge til grav, så det er en utrolig spennende jobb. Jeg har også utrolig mange dyktige medarbeidere som leverer godt på mange områder.