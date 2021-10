20 år og like forbanna

New Articles

– Det var ikke meninga at det skulle bli slik, sier Thomas Ryste, mannen bak Kjellen Bigset og kompani.

Det startet med at Thomas og en kompis begynte med å herme og etterligne vanlige folk med dialekter og stemmer på gøy, men etter hvert fant de ut at dette var noe folk likte og kunne kjenne seg igjen i.

–Vi satte opp et show i Ørsta, og folk kom og likte det. Jeg var også en av de første i Norge som begynte å legge ut humor på YouTube, og dette har gjort at vi har et kundegrunnlag i hele Norge uten å ha deltatt på Lindmo annenhver uke, sier han.

– Hva ligger bak tittelen til jubileumsshowet?

– Tittelen er nok litt i Kjellenstil, som er frontfigur i Klypa, og ofte er forbanna. Folk har jo fått testa alt man kan bli forbanna på de siste pandemiåra, og tittelen forteller litt om at vi fortsatt er sultne, og at det er full gass på pedalen. Vi har fått hvilt oss en stund, så nå er figurene varme og klare for å spille, sier Thomas.

– Hva kan folk forvente seg?

– Det tre nye fjes. Jeg skal også være med som meg selv, med situasjoner som det å plutselig skulle være husfar når man er vant til å være på turné. Jeg kan jo så vidt å sette på ei oppvaskmaskin. Alt er dessuten nytt, det er ikke et «best of-show» selv om det er et 20 års-jubileumsshow.

De hadde premiere med veldig god mottakelse i Ørsta forrige helg, og denne helga er de klare for å ta publikumet på Rauma Kulturhus med storm.

– Det var veldig kjekt, så det er bare å glede seg, avslutter Thomas.