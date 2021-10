Dette betyr statsbudsjettet for Rauma

New Articles

Det foreslåtte statsbudsjettet for 2022 fra regjeringen Solberg viser en vekst i frie inntekter til kommunesektoren på to milliarder kroner, hvorav 1,6 går til kommunene og 0,4 til fylkeskommunene.



Kommunaldirektør i Rauma kommune, Toril Hovdenak, påpeker at dette var i det nedre sjiktet enn hva de hadde håpet på.