Hustak blåste over vegen, 50 strømløse husstander og trampoline tatt av vinden

New Articles

Mest dramatisk må det ha vært da deler av taket på et bølgeblikk-skur blåste av i Nesstranda en eller annen gang søndag formiddag. Taket har blitt løftet av skuret før det feide over et høyt gjerde og Fylkesveg 64 før det la seg til ro oppe i krattskogen på oversiden av vegen.