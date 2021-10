Arbeidsledigheten synker - vanskeligere å rekruttere

New Articles

I en pressemelding fra NAV Møre og Romsdal, opplyser de om at næringslivet nå har utfordringer med å rekruttere arbeidskraft, så der er det muligheter for de som er jobbsøkere.

– Når vi tar hensyn til normale sesongvariasjoner har vi en reduksjon på over 100 for helt ledige og over 200 for delvis ledige. Dette er en positiv utvikling som vi venter vil fortsette utover høsten. Vi ser nå tydelig effekten av at de nasjonale koronatiltakene er hevet, skriver direktør Stein Veland.

Rauma kommer godt ut av statistikken over kommunene i Møre og Romsdal. Den viser at det i september måned er 55 helt ledige, noe som tilsvarer 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette plasserer oss i øvre halvdel blant fylkets kommuner.

Jobbmuligheter

For de som står uten arbeid er det nå bedre muligheter for å få jobb.

– Arbeidsgivere innen flere bransjer melder til oss at de nå har utfordringer med å rekruttere arbeidskraft. I september ble det utlyst 1 837 stillinger. Flest stillinger var det innen helse og omsorg, industri og serviceyrker. Også innen butikk- og salgsarbeid var det lyst ut mange stillinger, skriver Stein Veland.

NAV har de siste årene prioritert oppfølging av arbeidssøkere under 30 år. I september var det registrert 760 helt ledige, 304 delvis ledige og 247 på tiltak, til sammen 1 311 arbeidssøkere i denne aldersgruppen. Dette er det laveste antall registrerte arbeidssøkere under pandemien.

Utløp av dagpenger

– Vår oversikt viser at det i Møre og Romsdal er 341 arbeidssøkere som snart har brukt opp dagpengerettighetene sine. Vi oppfordrer de som trenger bistand for å komme i arbeid om å ta kontakt med NAV-kontoret sitt, avslutter Veland.