I følge en twittermelding fra politiet i Møre og Romsdal, skal en personbil har trillet ut i ei elv i Måndalen.



– Nå har bilen blitt sikra med et tau for at den ikke skal drive videre. Dette skal være nede i elveosen, og det er en turist som har vært uheldig, sier Borge Amdam ved politiets operasjonssentral.