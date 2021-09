Trollstigrittet fikk finvær for første gang på flere år

New Articles

Dybwad nådde toppen av Trollstigvegen etter å ha tråkket seg opp svingene fra Isterdalen på tida 28:39.2. Det var et godt stykke bak fjorårets rekordtid for løpet, 25.57.8, satt av Sondre Svensli, men med trygg avstand til nestemann på årets resultatliste. Magnus Røkke Bangstad fra Skogn IL ble klokket inn to og et halvt minutt etter vinneren. Magnus Røysum Espeland fra Molde CK tok tredjeplassen.

Øyvind Unhjem fra arrangørklubben Rauma SK kan notere seg for en fin fjerdeplass, 3:55.9 etter Even Lystad Dybwad. Av andre lokale navn lenger ned på resultatlista finner vi Sveinung Talberg fra Molde CK på 9. plass, tett fulgt av Andre Kristoffersen fra arrangørklubben på 10. plass.

Evigunge Sverre Skjelbostad var alene om å sykle for førsteplassen i klassen M70, men passerte målstreken på en høyst respektabel tid: 45:30.9.

Raskeste kvinne var Vibeke Lystad fra Ringerike SK, og hun tok 8. plassen uansett klasse og kjønn, med tida 33:38.0, knapt fem minuttere seinere enn raskeste tohjuling opp bakkene.

Trollstigrittet ble første gang arrangert i 1982, og har blitt arrangert årlig siden den gang. Rittet ble i år gjennomført med intervallstart, som vanlig med Trollstigen Gjestegård som utgangspunkt og målgang på Stigerøra ved Trollstigplatået. Rittet er 10 kilometrene langt for aller klasser med en brutal stigning på 10 prosent de siste 9 kilometrene.

– I år fikk vi fantastisk vær, og det må være mange år siden sist! Som regel har vi opplevd regnvær hver eneste gang Trollstigrittet arrangeres, kommenterte Kate-Mari Pedersen på vegne av arrangørklubben etter rittet.

– Neste år feirer Trollstigrittet 40-års jubileum. Det er noe vi i klubben skal tenke litt gjennom hvordan vi skal markere, sier Pedersen.