TIX gjorde oss "Sjeiken" - Bokassa gjorde oss "stirred"

Da TIX gikk på scena, for andre gang den dagen, på RaumaRock var det blitt helt fullt inne i de fire ulike kohort-avdelingene. De yngste stod sammenstilt framme ved scena, og kunne hver eneste tekstrofe, og sang med av full hals til tekster om at "i kveld er det lov å være hore" og at man er hjemme alene i karentene, og annen TIX-poesi.