Full rulle i Raumahallen

New Articles

Det løpes og sentres inne i Raumahallen der tolv barn fra 4. og 5. klasse er med på håndballskole. På torsdag kommer det femten nye barn fra 7. og 8. klasse.

– Vi arrangerer fordi vi føler på at håndballen i Rauma ikke er helt tilstrekkelig. Det er mange som slutter tidlig og vi har lyst til det skal være barn som holder på enda lenger, sier Rikke Skiri Østigård (24).

De mimrer tilbake til sin egen barndom fylt med håndball.

– Hver helg var vi oppe her, sier Kjetil Åndal (22).

– Ja, det var ett helt annet håndballmiljø, legger Rikke til.

– Både damelaget og herrelaget spilte, så det var folk å se opp til. Nå er det ikke noe dame eller herrelag. Vi vil vise at det går an å bli håndballspiller her også, forteller Kjetil.

Bra oppmøte

I år har de delt opp håndballskolen i to grupper, med 27 deltakere til sammen.

– Vi er tolv i denne grupper og så er det 15 i gruppa fra torsdag. forteller Kjetil.

Folk kommer også langveis fra for å være med på håndballskole. Rikke og Kjetil forteller at det er noen fra Langevåg, 2 fra Sunnmøre, 10 fra Molde og tre fra Rauma i den siste gruppa.

– Har dere opplevd noe vekst av interesse etter at dere har startet?

– Første året hadde vi jo ikke gjort det før så vi viste ikke helt hva vi gikk til. De som var med da har dessverre sluttet, forteller Rikke.

– Av gjengen som er her nå var det ingen som var i fjor, så det er 12 helt nye fjes. Det er vel en 7–8 nye fjes i neste gruppe også, det kommer jo nye hele tida, sier Kjetil.

Korona har også gjort det vanskelig med tanke på markedsføring.

– Det som hadde vært litt artig nå er om koronaen gir seg til neste sommer. Da kunne vi hatt det litt større og gjort litt mer ut av det. Det er jo bare jeg og Kjetil som gjør dette på eget initiativ, sier Rikke.

Aktive spillere med engasjement

Selv har de spilt siden de var 6–7 år gamle. Rikke har spilt på Molde i 5 år men la opp i fjor sommer. Kjetil spiller fremdeles på Viking i Bergen.

– Jeg synes det er gøy å kunne formidle videre og engasjere seg litt når vi er såpass aktive som jeg og Kjetil har vært. Store deler av

karrieren har vi jo spilt på Åndalsnes. Begge to måtte vekk fra Åndalsnes for å satse som er litt synd, men sånn er det rett og slett. Da er det ekstra artig å komme her på sommeren og bidra litt, sier Rikke.

– Det er for å vise håndballglede. Når jeg var på turnering eller håndballskole som barn, var det det artigste å se fram til. Så det er jo viktig å få det hit også, og at du ikke må dra langt. Det er jo kanskje en terskel når håndballmiljøet er så lite her, sier Kjetil.

– Tror dere at det hjelper at dere er såpass unge og er med?

– Ja, vi er aktive og holde på selv. Da kan de jo få noen å se opp til da når vi spiller håndball, sier Rikke.

Mest lek men også læring

– Vi har lagt en plan ut ifra før lunsj og etter lunsj. Før lunsj har vi fokus på for eksempel finte og så informerer vi litt om det før vi starter økta. Da blir det litt spisset så de vet hva de trener på. Men med tanke på inndeling har det ingenting med nivå å gjøre. Det er helt tilfeldig. Vi avslutter alltid hver gruppe med ei turnering mot slutten, forteller Rikke.

Den første gruppa avslutter sin håndballskole med beachhåndball på Øran i penværet legger Kjetil til.

– Det er jo fokus på at vi egentlig bare vil at de skal lære litt, men det viktigste er at de skal ha en håndballglede, sier Rikke.

– Hva slags inntrykk får dere fra barna sin side?

– Vi snakket sammen hele gjengen, å da sa de at det var veldig gøy, sier Kjetil

– Det er jo egentlig bare mye lek og litt håndball. Hvert fall når de er så unge, fortsetter han.

– Spesielt i denne gruppa her så blir det jo litt annerledes siden vi må ha litt variasjon i øvelser ut ifra alder. De fra torsdag til lørdag blir kanskje spisset enda mer i detaljer enn hva vi gjør her, sier Rikke.

Ungene er også enig om at det er gøy og være med.

– Det er veldig fine ting å gjøre, og det er veldig fine folk å være med. Det er veldig gode trenere, forteller Ea (11).

Julianna (11) trives også godt. Hun har også blitt bedre i håndball.

– Jeg hadde lært noe om finting og så hadde jeg blitt flinkere på det og flinkere til å skyte. Jeg turte å skyte mer enn jeg har gjort før, forteller Julianna.

Nikita (9) har også lært mye nytt og blitt bedre på det.

– Jeg har lært mer om finting og å skyte mer på mål, sier hun.

Adele (9) forteller at hun har møtt mange nye.

– Det er gøy å være med fordi man lærer nye ting og møter nye folk, forteller Adele.

Kjetil og Rikke prøver å skape varierte treninger så barna skal motiveres til å bli med. Mange av barna spiller allerede håndball, selv om det ikke er nødvendig å ha holdt på med idretten for å være med.

– Det e jo ingen terskel for å være med. Det er ingen nivå og man må ikke ha spilt håndball for å være med heller. Det er for å ha det gøy å dele håndballglede. Så flere holder på med håndball litt lenger, forteller Kjetil.