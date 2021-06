Bekymret for jaktsesongen: – Mange jegere har kanskje bare skutt fem skudd siden 2019

New Articles

Miljødirektoratet bestemte seg for å lette på kravene for å bestå en oppskyting etter at koronaen brøt ut. I 2020 var det kun nye jegere, samt de som ikke hadde skutt opp i 2019, som trengte skyte opp. I år er det bestemt at man dropper tretti obligatoriske treningsskudd, slik at det kun er nødvendig med fem skudd med treff for å bli godkjent.