– I sorg er kirka en viktig møteplass

Eid kyrkje vil fra klokka seks i kveld holde åpnet.

– Her vil det bli mulighet for lystenning, sitte i stillhet og refleksjon i omtanke og kjærlighet for de som ble rammet av brannen i går, sier prest Tommy Høgset til Åndalsnes Avis.

Han forteller at kirka åpnes opp i samråd med de etterlatte og de som er rammet.

– Det er vanlig at vi åpner opp den lokale kirka når slike tragiske hendelser skjer, sier han.

– Hvor viktig er det med en slik møteplass når slike tragiske hendelser rammer?

– Det er veldig viktig og vi ser at kirka er der folk samles. I sorg er kirka spesielt viktig og vi ønsker å gi den muligheten til de som føler for å møte opp, sier han.

Høgset forteller at det vil være prest og diakon til stede i kveld.