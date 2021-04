Smitteutbrudd i Hustadvika - 13 bekreftet smittet søndag

New Articles

Søndag ble det påvist 13 nye smittetilfeller i Hustadvika kommune.

Smittetilfellene knyttes til kjent smittetilfelle ved Fræna videregående skole 24.04.2021.

Kommunens smittesporingsteam arbeider nå med smittesporing. Kommunen kommer tilbake til nærmere informasjon, og er nå i fortløpende dialog med de berørte, forteller kommunen i en pressemelding.

– Vi antar nå at smitten kommer fra en fest som ungdommene har hatt. På festen har det vært flere enn anbefalt, og smittevernrådene er ikke blitt fulgt, sier kommunalsjef Jan Morten Grimstad Dale i Hustadvika kommune til Romsdals Budstikke.

Mandag og tirsdag vil det bli omfattende testing av personer som er i smittekarantene. Flere hundre personer vil bli testet, opplyser Romsdals Budstikke.

Smitte i Molde

Mandag morgen ble det dessuten kjent at en ansatt ved Coop Obs Bygg Molde er bekreftet smittet av korona.

I en pressemelding sier kommunen at kunder kan ha vært utsatt for smitte. Dette gjelder kunder som var innom butikken fredag 23. og lørdag 24. april.

- De som får symptomer må gå i karantene umiddelbart og bestille time for testing. Kunder som ikke har symptomer trenger ikke å teste seg eller gå i karantene, opplyser assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald.



Den ansatte som er smittet er ikke innbygger i Molde kommune.

- Det er omfattende smitteutbrudd i kommuner rundt oss nå, så vi må være forberedt på at smitten sprer seg til Molde også, sier hun. Det kan bli innført forsterka smitteverntiltak i løpet av dagen.

- Vi kommer tilbake med informasjon så snart vi vet mer om dette. Inntil videre så er det aller viktigst at alle er raske å teste seg selv ved små symptomer på sykdom, sier Rakvåg. Hun minner også om at alle må ta telefonen dersom et ukjent nummer ringer til deg. Det kan være smittsporingsteamet som forsøker å få kontakt.