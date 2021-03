Fylkets farligste tunnel?

New Articles

(Rbnett.no) VESTNES: Den 341 meter lange Hjelviktunnelen på E136 mellom Hjelvik og Vågstranda er så smal og uoversiktlig at to høye vogntog har problem med å passere hverandre. Tunnelen har egentlig bare ett kjørefelt. Bredden er 6,3 meter. Kjørefeltet er 20 centimeter for smalt til at det er merket gul midtstripe.