Ser en ny grunn til å opprettholde to legesentre

New Articles

Det var for om lag ett år siden at kommuneoverlege i Rauma, Jon Sverre Aursand, besluttet å opprette et ekstra legesenter i kommunens lokaler i Snarvegen på Åndalsnes. Bakgrunnen for beslutningen om å drive legesenter både der og i rådhuset, var å hindre at alt helsepersonell ble satt ut av spill om noen av dem skulle bli smittet av korona.