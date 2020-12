New Articles

Det er Stig Aambø i Møre og Romsdal som skriver i en pressemelding at helgens planlagte norgescup-renn i randonee, som skulle arrangeres av Romsdal Randoneeklubb har blitt utsatt. Dette har blitt bestemt etter at kommuneoverlege Jon Sverre Aursand har satt ned foten, og ikke ønsker at det skal arrangeres skirenn i kommunen akkurat nå.