Orten igjen nominert på førsteplass

(Rbnett.no): Den endelige lista ble stort sett lik nominasjonskomiteens forslag, opplyser partiet i en pressemelding.

Nominasjonsmøtet vedtok følgende liste:

Nr Navn Født Kommune 1 Helge Orten 1966 Molde 2 Vetle Wang Soleim 1993 Smøla 3 Monica Molvær 1986 Ålesund 4 Bente Bruun 1957 Ålesund 5 Torill Velle 1971 Sykkylven 6 Lene Vadseth Larsgård 1999 Ålesund (UH) 7 Britt Janne Tennøy 1966 Molde 8 Dag Olav Tennfjord 1963 Ålesund 9 Renate Soleim 1978 Rauma 10 Kenneth Langvatn 1980 Giske 11 Trygve Grydeland 1985 Molde 12 Elisabeth Hveding 1965 Kristiansund 13 Ann-Kathrin Almestad Storøy 1970 Herøy 14 Rolf Erik Tveten 1987 Oslo (Ålesund)





I meldinga blir det opplyst at Anders Riise underveis i møtet valgte å trekke sitt kandidatur til 5.-plassen, etter å ha tapt voteringene om 3. og 4.plassen. Torill Velle fra Sykkylven rykket opp fra den foreslåtte 10.plassen, og Kenneth Langvatn fra Giske ble etter det foreslått og valgt på 10.plass. Ut over dette ble den vedtatte lista som innstilt fra nominasjonskomiteen.

– Nominasjonskomiteen er fornøyd for at nominasjonsmøtet ga støtte til den foreslåtte lista, men vi beklager at Anders Riise trakk sitt kandidatur, sier Gerd Marit Langøy, leder av nominasjonskomiteen for Møre og Romsdal Høyre.

Det kom ingen motforslag til de to øverste plassene på lista, som fylles av Helge Orten og Vetle Wang Soleim. Monica Molværs tredjeplass ble utfordret av Anders Riise, men hun trakk i land seieren med støtte fra 65 % av stemmene.

–Jeg takker for tilliten fra Møre og Romsdal Høyre. Jeg er klar for full innsats i valgkampen, og ser frem til å jobbe for å skape vekst og utvikling i hele fylket, sier Helge Orten.

–Jeg er glad for tilliten, og gleder meg til valgkamp der vi nok en gang skal sørge for at Høyre blir største parti og at Erna gjenvelges som statsminister. I den tiden vi er inne i trenger Møre og Romsdal fylke god høyrepolitikk. Vi trenger å skape flere jobber og vi vil gi flere barn og unge en god skolegang, sier Vetle Wang Soleim.

–Det er utrolig deilig at dette er avgjort og jeg er veldig takknemlig for støtten, sier en glad Monica Molvær. Nå blir den viktigste oppgaven å skape mer og inkludere flere. Livet er snudd på hodet for de fleste i disse krevende tidene og vi må gjøre alt vi kan for å komme oss styrket gjennom pandemien.

–Vi er glade for å komme i mål med en god og inkluderende nominasjonsprosess. Vi ser nå fram til å jobbe for å gjøre et godt stortingsvalg i Møre og Romsdal og bidra til at Erna kan fortsette som statsminister, sier Dag Olav Tennfjord i pressemeldinga.

Artikkelen ble først publisert i Romsdals Budstikke.