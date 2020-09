Raja og Cruise møttes på Marstein stasjon

New Articles

Det var på perrongen ved nedlagte Marstein stasjon at møtet mellom den amerikanske filmstjerna og den norske kulturministeren skjedde tirsdag. Men bortsett fra et formidabelt antall mennesker fra filmcrewet og norske vaktmannskaper var det ingen tilskuere eller pressefolk som slapp inn på området ved den gamle jernbanestasjonen.

Abid Q. Raja møtte i stedet pressa ved grendehuset Gjøa straks etter at han hadde vinket farvel til Tom Cruise, og ga uttrykk for stor begeistring over å ha møtt skuespilleren.

– Det var moro å få se litt av den store produksjonen som foregår og veldig kult å møte Tom Cruise Vi hadde en lang og interessant samtale, både om filminnspillingen og Cruise sin opplevelse av Norge. Han er en veldig jordnær type, som ga uttrykk for å være takknemlig for å være i Norge, fortalte kulturministeren.

Flere filmer

– Tom Cruise sier at han har blitt glad i norsk natur og fortalte at det ikke er umulig at han kommer tilbake for å gjøre flere innspillinger her. Han nevnte både Nord-Norge, Hordaland og Bergen som mulige innspillingssteder, og han er spesielt glad i Bergen, fortsatte Raja.

På spørsmål om han hadde fått nærmere informasjon om hvilke scener som blir spilt inn i Romsdalen og på Sunnmøre, sa Raja at han hadde fått vite litt, men at hadde lovt å ikke dele det han hadde fått vite videre til offentligheten.

– Men det Cruise ga meg lov til å si, er at det norske fotavtrykket i denne Mission Impossible filmen vil bli mye større enn i den forrige, der en sekvens ble spilt inn på Prekestolen.

Flere turister

Abid Q. Raja var ellers mest opptatt av å prate om hva han håper at den gigantiske Hollywood-produksjonen vil bety for Norge som turistdestinasjon, og som en kompetanseinnsprøyting i den norske filmbransjen.

– Innspillingen betyr mye både for det lokale næringslivet og for norsk filmindustri. Og når filmen blir lansert vil publikum forstå at mange av opptakene er gjort i Norge, og da vil et stort antall turister komme hit for å se stedene hvor filmen ble spilt inn, mener Abid Q. Raja.

Før han møtte filmstjerna på Marstein hadde togsettet, for anledningen maskert som "Orientekspressen", vært på tur oppover strekningen mellom Marstein og Flatmark. Øyevitner forteller at togsettet ble filmet av kamerabiler fra bilvegen, og vakter var plassert ved alle boliger langs strekningen for å hindre at skuelystne benyttet muligheten til å sniktitte på filmopptakene som ble gjort.

Men filmprodusentene har lagt fullstendig lokk på alle detaljer om opptakene som gjøres. Hvilke handlinger som skal foregå undervegs på togturen oppover Romsdalen blir neppe avslørt før filmpremieren.