Lett match for Killian Jornet i Moon Valley Run

Spanjolen Killian Jornet, bosatt i Måndalen, regnes som verdens beste fjelløper og framstår som utilnærmelig i de fleste ekstreme fjelløp han deltar i.

Lørdag morgen klokka 05.30 startet han fra Måndalen stadion sammen med 20 andre topptrente fjelløpere fra inn- og utland. I løpet av dagen skulle de løpe 55 kilometer over "alle" fjell i Måndalen, forbi 17 fjellvatn, med en samlet høydeforskjell på 4.800 meter.

Jornet passerte Stavvatnet klokka 10.46 omtrent midtvegs i løpet, og ved forrige kontrollpost hadde han opparbeidet seg et forsprang på om lag en halv time til nærmeste konkurrent, Fredrik Askeland.

Åndalsnes Avis observerte Killian Jornet da han var på veg innover i fjellet etter å ha passert Skarsetra. Han løp lett og tilsynelatende helt uanstrengt og var knapt nok svett i panna.

– Han tar det nok rolig og pent ettersom han ikke har så mange å løpe mot, så dette er mer som en treningstur for ham, mente Emelie Forsberg, kona til Killian Jornet.

Hun hadde tatt bilvegen opp til Skarsetra sammen med dattera Maj for å møte ektemannen og treningspartneren. Hun og Killian hadde en familiediskusjon om hvem av dem som skulle delta i løpet, og hvem som skulle være barnevakt.

– Det ble til at Killian fikk være med på løpet, forklarer Emelie, som sjøl er en merittert fjelløper i verdensklasse.

Alle som følger Moon Valley er mildt hoderystende og lattermilde når de skal kommentere den vanvittige farten som den spanske fjelløperen holder gjennom Måndalsfjella.

Men på indre bane på Måndalen stadion rusler det en kar som på en god dag kunne vært i stand til å holde følge med Jornet.

– Det finnes bare én Killian, men jeg hadde kanskje ikke vært så langt bak hvis han ikke hadde løpt maksimalt fort. Men dessverre er jeg skadet og kunne ikke stille til start.

Det sa engelskmannen Jonathan Albon, en av verdens aller beste fjelløpere. Han var raskest av alle i fjorårets Trail VM og har vunnet flere av de mest prestisjetunge ekstremløpkonkurransene.

Nå er han og kona Henriette også i ferd med å gjøre raumaværinger av seg, i likhet med verdensstjernene Jornet og Forsberg.

– Vi har leid oss bolig i Innfjorden og vurderer om vi skal bygge eller leie hus i Innfjorden eller Måndalen. Etter at vi var på besøk her første gang forsto vi hvor fantastisk fint det er her, med tusen fjell der du kan løpe opp og ned på gode stier.

– Jeg forstår ikke hvorfor dette området er så lite kjent og hvorfor ikke mange andre har flyttet hit. Jeg vet ikke om noen andre steder hvor man finner så mange fine fjell for løping og skikjøring, sier den begeistrete engelskmannen.