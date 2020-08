Tvillinglam ble jervemat i Ulvådalen

New Articles

(Rbnett.no) – Det oppleves så meningsløst. Vi som driver med husdyr, gjør altfor å stelle dyra og ta vare på dem. Gjennom hele beitesesongen har vi to vokterhunder med fører i fjellet. Hundene er av rasen pyreneerhund. Saueeierne går turnus om helgene for å se etter dyra, og mot slutten av sesongen har vi hatt ekstra tilsyn. I sommer har vi også hatt en ekstra tilsynsmann med Border collie i Ulvådalen og Slettafjella. Likevel opplever vi at jerven dreper mange sauer. Når bestanden av jerv øker, øker også omfanget av tap av beitedyr, sier Marianne Hunnes Gaustadnes.