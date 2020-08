Gransker alvorlige hendelser ved fødeavdelingene i Molde og Kristiansund

New Articles

(Rbnett): Det dreier seg om en hendelse i hver by. De skal ha skjedd det siste halve året. Sjukehusdirektør Øyvind Bakke sier til NRK at stort arbeidspress kan være noe av årsaken.

– Våre interne analyser viser at arbeidspresset på våre ansatte er for stort, sier Bakke.

De to sjukehusa mangler nå til sammen syv gynekologer.

– Vi kan ikke fortsette slik vi har gjort den siste tiden. Vi har mye brudd på vernebestemmelsene både i Molde og i Kristiansund, sier Bakke.

Mangelen på gynekologer gjør at fødeavdelingene vil veksle på å holde åpent. Fra 5. oktober og ut januar vil fødeavdelingene i de to byene holde åpent to uker av gangen.

– Alle er enige om at det ikke er en god løsning. Men det er det beste vi kan få til nå. Vi er nødt til å lykkes med rekrutteringen framover. Vi mangler gynekologer både i Molde og i Kristiansund, sier Bakke til NRK.

Denne saka ble først publisert hos Romsdals Budstikke.