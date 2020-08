Endelig får barne- og ungdomsfotballen spille kamper igjen: Jenter 13 i ÅIF er først ut

New Articles

Åndalsnes Avis møtte laget som hadde trening tirsdag. Treneren for jenter 13-laget, Gjermund Husøy, styrte treningen og satte jentene i gang med pasningsøvelser.

– Disse jentene har hatt en fantastisk innstilling. De som ikke har vært på sommerferie har vært veldig flinke i forhold til den type trening vi fikk gjennomført. Vi hadde jo en periode der vi ikke fikk komme i nærheten av hverandre i det hele tatt, med maks fire i hver gruppe, sier han.

– Får man trent skikkelig da?

– Du får jo trent, men det er vanskelig å få til en trening som er artig. Det blir mye pasninger og slikt, forteller Husøy.

– Å spille fotball er det som er målet

– Hvordan tror du det blir å spille kamp igjen?

– Det blir artig, vi spiller jo fotball for å spille kamper. Trening er trivelig det, men det er jo kamp som er målet. I hvert fall for veldig mange. Det å teste seg mot andre lag, å score mål og redde mål, forteller Husøy.

– Har de vært litt lei?

– Det har de sikkert vært, men jeg er imponert over hvor mange vi har vært på trening, sier Husøy.

– Jeg har hørt om mange lag som sliter med at folk har gitt seg. Hos oss har vi ikke mistet noen i løpet av sesongen i år, men det kan jo hende at noen gir seg når sesongen er over. Foreløpig er det ingen som har sluttet, det er fenomenalt, forteller han.

Korona-sikker fotball

– Er det mye regler dere må forholde dere til når dere skal spille kamp nå?

– Det kom akkurat ut en korona-veileder, eller et kurs som alle skal gjennomføre, sier Husøy.

– Det blir jo klart litt regler. Det blir jo ikke vanlig hilsing før kampen. Vi må ha egne områder for oppvarming som er borte fra folk. Publikum skal ikke være i nærheten av spillere eller treningsapparat i det hele tatt, forteller han.

– Det er også viktig med hygiene og avstand før og etter kamp. Så det er jo på en måte som vanlige smittevern som er i samfunnet ellers, selv om den kanskje ikke blir praktisert så nøye som den har blitt i idretten. Jeg synes det har vært nokså skikkelig, forteller han.





– Synes du det har vært litt vel strengt i fotballen?

– Det er vanskelig å si for ingen vil jo ha smitte. Klart om man ser kun på smittefaren, så tenker jeg at idretten er litt strengere enn mange andre steder i samfunnet. Nå er det ikke kun smitten som teller sannsynligvis for de som skal bestemme dette her. Det er økonomi, og arbeidsplasser ikke minst og slike ting. Det er klart at fra fotballen sin side er det strengt, men det er andre ting som teler også, forteller Husøy.

– Hvordan er det med skyss til kamp?

– Det er snakk om en regel der det er maks fire i en bil, men denne gruppen trener jo ilag hele tiden. Det blir jo ikke noe særlig verre om de tar bilen enn bussen til Molde, da du kan sitte på en full buss, sier han.

Gleder seg til kamp

Sissina Aarø Scarfi og Oda Tøvik Talset spiller begge på laget. Det har de gjort siden de var seks år.

– Det er artig, sier de.

– Er dere spent for å spille kamp på søndag?

– Ja, jeg tror det blir spennende og artig, sier Oda.

– Er det kjekkere å spille kamp enn å trene?

– Ja, det blir ikke bare vi som spiller da. Vi får spille mot noen andre, sier Oda.

– Også er det bare gøyere, sier Sissina.

Oda tror det blir rart og uvanlig å spille med korona-reglene.

– Er det mye dere må tenke på?

– Jeg tror ikke det er så masse. sikkert å vaske hendene og ikke være så nære hverandre, sier Sissina.

– Har dere lov til å små-takle litt?

– Jeg tror det ja, sier Sissina.

– Synes dere det har vært kjedelig å ikke kunne spille kamp?

– Ja, det er kjedelig å være hjemme i stede for å spille kamp, sier Oda.

– Å ikke være like mye i aktivitet, sier Sissina.