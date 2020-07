Klart for fjerning av kunsten fra Y-blokka

New Articles

Kunstverkene, som er del av bygget som nå skal rives, skal bevares og integreres i det nye regjeringskvartalet. I flere måneder har Statsbygg jobbet med å skjære dem ut fra bygningsmassen og sikre dem.

– Vi har bygget store stålkonstruksjoner rundt begge verkene. Det er satt opp såkalte jekketårn, som blant annet brukes på borerigger. Sikringen av verkene er veldig kraftfulle og solide konstruksjoner, forteller kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB.

Så langt har alt gått etter planen, opplyser hun.

– Ikke lettvint

«Fiskerne» er del av fasaden på bygget og vender ut mot gata, mens «Måken» er sandblåst inn i veggen i foajeen. Kunstverkene skal jekkes ned på en farkost og rulles ut av byggeplassen. De skal oppbevares i nærheten.

– De skal stå ved Akersgata. Vi kommer ikke til å flytte dem veldig langt. «Måken» veier 60 tonn og «Fiskerne» veier 250 tonn med de nødvendige sikringskonstruksjonene, så det er ikke noen lettvint operasjon, sier Aschim.

Hun opplyser at arbeidet vil ta tid, men at planen er at det skal fullføres i løpet av uken. I løpet av mandag sender Statsbygg ut en mer detaljert tidsplan over prosessen.

I det nye regjeringskvartalet skal begge kunstverkene være synlige for publikum.

Y-blokka rives som en del av arbeidet med det nye regjeringskvartalet, blant annet fordi man må senke Ring 1-veien som ligger rett under.

Omstridt

Vedtaket om riving har vakt sterke reaksjoner på flere hold, men er gjennom seks år blitt opprettholdt, til tross for klagebehandling og rettslig prøving av gyldigheten. Motstandere mener bygget bør få stå.

– Y-blokken må dessverre vike for å få bygget et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal med nødvendig sikkerhet. Rivingen fortsetter som planlagt, etter en grundig prosess gjennom mange år, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NTB i juni.

Tidligere i år har det blant annet vært en aksjon med menneskelige lenker mellom Stortinget og Y-blokka. Det seneste hinderet er at arvingene etter arkitekten Erling Viksjø og kunstneren Carl Nesjar har stevnet staten for å hindre at flere kunstverk blir fjernet. De mener arvingene også har opphavsrett på kunsten og ønsker en vurdering av opphavsrettighetene.

Picassos arvinger har tidligere godkjent flyttingen av kunstverkene, som ble til gjennom et samarbeid mellom Picasso og Carl Nesjar.

(©NTB)