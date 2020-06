Varsler anleggstart og helikoptertrafikk til Nesaksla

New Articles

Daglig leder for Romsdalsgondolen AS, Pål R. Amundsen, informerte Åndalsnes Avis fredag ettermiddag om hvordan arbeidet vil organiseres og gjennomføres i første fase av det storstilte byggeprosjektet.

– Arbeidet starter lørdag klokken 15.00, da det er planlagt tre til fem helikopterløft med materialer og utstyr opp til mastepunktet nedenfor toppen av Nesaksla. Helikoptrene går opp fra Isfjorden og vil følge fjellsida utover slik at man slipper å fly over bilvegen.

– I neste uke er det planlagt to flyginger. Tirsdag er det transport av maskiner og utstyr. Torsdag eller fredag blir det transport av brakker/containere. Deretter vil det gå slag i slag videre utover sommeren.

– Byggeaktiviteten på toppen av Aksla vil ikke starte opp før i uke 32, nærmere bestemt 3. august. Vi har hatt møter med Norsk Tindesenter, som er ansvarlig for Romsdalseggen og stinettet, og med DNT og Fjellfestivalen, og kommet til enighet om hvordan byggearbeidet skal foregå for å sikre at man kommer i minst mulig konflikt med turaktiviteter i området. Vi har møter med Norsk Tindesenteret, Fjellfestivalen og DNT, vedrørende øvrig merking av Nesaksla og tilkomstveier, sier Pål R. Amundsen.

Taubana fra Åndalsnes til Nesaksla skal ha bare ei mast på det lange spennet, men verken selve masta eller byggingen og avskjermingen av anleggsområdet vil hindre trafikken opp og ned Aksla-stien, ifølge Amundsen. Området ved masten vil få merking og sperrebånd.

– Vi ønsker å gå ut med denne informasjonen nå slik at folk vet at det blir mye helikoptertransport opp og ned fra Aksla i morgen og videre utover sommeren. Vi skal sørge for god informasjon og skilting om hva som foregår, både ved starten på stien ved Nebba, og ved stien opp til Via Ferrataen, og likedan på toppen av Aksla, slik at alle som ferdes opp og ned skal forstå hva som foregår.

Parallelt med aktiviteten oppe i fjellet vil også arbeidet med fjordstasjonen ved kaikanten i Åndalsnes sentrum pågå kontinuerlig fra nå av og fram til 28. mai neste år da hele anlegget skal stå ferdig.